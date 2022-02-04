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الكاظمي: مقتل زعيم "داعش" في سوريا امتدادا لجهود قواتنا الأمنية

منشور 04 شباط / فبراير 2022 - 08:38
زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش في شمال سوريا
زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش في شمال سوريا

نسب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مقتل زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش بشمال سوريا، امتدادا لجهود القوات الأمنية العراقية.

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ونشر الكاظمي تغريدة على "تويتر" كتب فيها إن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتدادا للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية الى دك وكر رأس التنظيم العفن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس أن جيش بلاده "أزال من ساحة المعركة" زعيم تنظيم داعش خلال عملية جرت في شمال سوريا ليل الأربعاء إلى الخميس.

 

كلمات دالة:عبد الله قرداشقرداشسورياداعشمصطفى الكاظمي

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