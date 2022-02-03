بايدن يعلن تصفية زعيم "داعش" أبو ابراهيم القرشي (صور)

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نجاح عملية الانزال التي نفذتها القوات الأمريكية فجر الخميس، بريف إدلب شمال سوريا، ومقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وأعلن بايدن، اقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة، بتوجيهات صادرة منه، مشيرا إلى عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني: "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

تحطم مروحية أمريكية

وتداول نشطاء ووسائل إعلام صورا تظهر حطام المروحية التي فقدها الجيش الأمريكي خلال العملية الخاصة التي نفذها في محافظة إدلب.

وتظهر الصور حطام المروحية التي كانت بين عدة مروحيات، نفذت فجر اليوم الخميس إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركية ومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.

ووفقا للتقارير، استهدفت العملية منزلا في هذه المنطقة واندلعت اشتباكات عنيفة رافقها قصف جوي وانفجار قوي واحد على الأقل.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم الخميس، بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا من قرية باريشا في سوريا حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة".

وأفادت مصادر سورية موالية للحكومة ومعارضة لها بسقوط 13 قتيلا على الأقل خلال العملية، بينهم ستة أطفال وثلاث أو أربع نساء.

وخسر الجيش الأمريكي خلال العملية إحدى مروحياته التي تم تدميرها على الأرض عندما أجبرت على الهبوط بسبب مشكلة ميكانيكية.