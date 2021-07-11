  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الكاظمي يزور الناشط العراقي علي المكدام في المستشفى

الكاظمي يزور الناشط العراقي علي المكدام في المستشفى

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 03:07
الكاظمي يزور المكدام في المستشفى
الكاظمي يزور المكدام في المستشفى

زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  مساء السبت الناشط المحرر على المكدام في أحد مستشفيات بغداد.

اقرأ ايضاًتعرض للتعذيب.. العثور على الناشط العراقي المختطف علي المكدامتعرض للتعذيب.. العثور على الناشط العراقي المختطف علي المكدام

ويتلقى المكدام العلاج جراء تعرضه للتعذيب خلال مرحلة اختطافه بعد أن عثر عليه بعد نحو 24 ساعة من اختطافه في بغداد.

وقال إن المكدام أنه تعرض للتعذيب، حيث نقل من قبل دورية للشرطة إلى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج .

ونفى  مصدر رفض الكشف عن اسمه، تحرير المكدام من قبل القوات الأمنية كما تردد سابقا.

وانتقد المكدام آخر منشوراته  قبل اختطافه عبر تويتر قبل أيام، انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات في 12 محافظة عراقية بينها العاصمة بغداد.

كما لفت حينها إلى أن موجة الحر وغياب الكهرباء قد أثارا غضب كثير من العراقيين، وتوقع اندلاع احتجاجات خلال ساعات.
 

كلمات دالة:علي المكدامبغدادمصطفى الكاظمي

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...