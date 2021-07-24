الكاظمي يعلن القبض على منفذي تفجير ليلة العيد في مدينة الصدر

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، القبض على منفذي التفجير الدامي في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد ليلة عيد الاضحى، والذي خلف 28 قتيلا بينهم نساء وأطفال.

وكتب الكاظمي يقول في تغريدة على حسابه في موقع تويتر “دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كل الشبكة الإرهابية الجبانة التي (..) نفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات”.

وأضاف أن المتهمين “سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم”.

وكان انتحاري نفسه بحزام ناسف، وسط سوق شعبي مكتظ بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أوقع 30 قتيلا و50 جريحا، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

ولم يذكر الكاظمي تفاصيل عن أفراد الشبكة، وإن كانوا ينتمون لتنظيم “داعش” أم لا.

وكان الكاظمي امر في أعقاب الهجوم بتوقيف قائد القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين سوق الوحيلات وفتح تحقيق في الحادث.

دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على "سوق الوحيلات"، وسيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم

الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين pic.twitter.com/fBFXiUOCaK — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 24, 2021

يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.