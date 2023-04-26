الكرملين: لا اشباه لـ بوتين

رفض الكرملين ما اعتبرها اكاذيب سياسية واعلامية غربية تتعلق بوجود اشباه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحلون مكانه في الاجتماعات واللقاءات التي لا تحتاج خلال تصويرها الى اطلاق تصريحات منه، وتدعي وسائل الاعلام والتقارير الغربية ان بوتين متواجد في مكان محصن من الإشعاعات النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على ما وصفها بـ "افتراءات على روسيا" "من المحتمل أنكم سمعتم أن الرئيس فلاديمير بوتين له الكثير من الأشباه يقومون بأعماله بدلا منه فيما يجلس هو في مخبأ"، ثم أضاف ضاحكا "أكذوبة أخرى".

واكد الناطق بيسكوف ان بوتين رجل شديد النشاط ومن يعمل معه بحاجة الى الجري للحاق به ولا يكاد يلحق به وان هناك من يحسده على طاقته

واعتاد زعماء عرب واجانب لاستعانة باشباه لهم ومن بينهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي كان له اكثر من شبيه ينوب عنه في زيارة جبهات القتال خلال الحرب مع ايران ومناطق قد تشكل خطرا على حياته علما ان الرئيس العراقي الراحل تعرض لمحاولات اغتيال عدة مرات