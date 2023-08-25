الكرملين: وفاة بريغوجين لم تتاكد بعد ومزاعم اصدار امر باغتياله "كذب مطلق"

قال الكرملين الجمعة، انه لا توجد حتى الآن أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بحادث تحطم طائرته، ووصف مزاعم اصدار الرئاسة الروسية امرا باغتياله بانها "كذب مطلق".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا تتوفر بعد أي نتائج لفحوصات تؤكد وفاة بريغوجين.

واشار بيسكوف الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي الى البيان الذي اصدره الرئيس فلاديمير بوتين الخميس، والذي اكد فيه ايضا ان العمل جار لاجراء الفحوصات بما فيها الجينية للتثبت من وفاة مؤسس فاغنر من عدمها في حادث تحطم طائرته.

وتابع ان بوتين اوضح في البيان انه لا توجد حتى الان اي نتائج رسمية للفحوصات، وسيتم نشرها بمجرد صدورها.

واذا اشار بيسكوف الى ان التحقيق لا يتزال مستمرا في الحادثة، فقد لفت الى التكهنات حول تورط الكرملين في تحطم الطائرة، والتي وصفها بانها "كذب مطلق" يروج له الغرب.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين ان الحديث عن مشاركة بوتين في جنازة بريغوجين سابق لاوانه.

وقال انه من غير الممكن الحديث حول ذلك الان نظرا الى ان الاجراءات والفحوصات لم تستكمل بعد وليس معروفا الوقت الذي ستستغرقه، كما انه ليس هناك بالتالي موعد لجنازة، فضلا عن ان جدول بوتين مشغول للغاية.

حادث "مأساوي"

والخميس، وصف بوتين حادث تحطم طائرة بريغوجين خلال بيان متلفز بانه "مأساوي" وقدم تعازيه لاسر الضحايا، وهم عشرة اشخاص بينهم زعيم فاغنر، بحسب تقارير صحفية.

وقال بوتين ان بريغودين حقق النتائج المرجوة رغم ارتكابه اخطاء جسيمة خلال حياته، مشيرا الى انه يعرفه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وكان الرئيس الروسي وصف تمرد فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية يومي 23 و24 يونيو/حزيران، بانه "خيانة" و"طعنة في الظهر".

واشار زعماء غربيون باصابع الاتهام الى بوتين في حادثة تحطم طائرة بريغوجين عبر تلميحهم الى ان الامر لم يكن عرضيا.