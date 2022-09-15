الكرملين ينفي تعرض بوتين لمحاولة اغتيال

نفى الكرملين مساء الخميس، تقريرا لصحيفة بريطانية تحدث عن تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية دميتري بيسكوف، بأن ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول محاولة اغتيال بوتين في موسكو غير صحيح، بحسب ما نقله عنه موقع قناة "روسيا اليوم".

وقال الموقع ان بيسكوف نفى معلومات الصحيفة عند سؤاله عن صحة الأمر من عدمه.

وذكرت الصحيفة الاربعاء، ان الرئيس الروسي نجا من انفجار استهدف سيارته الرئاسية اثناء كان عائدا في موكبه الى مقر إقامته الرسمي.

وقالت نقلا عن مصادر في الكرملين ان الانفجار الذي كان "مدويا"، أصاب الاطار الامامي الايسر لسيارة بوتين الرئاسية، وتلا ذلك تصاعد دخان كثيف.

ولم توضح الصحيفة متى حصلت محاولة الاغتيال التي قالت انها جاءت مع احتدام الحرب في أوكرانيا، وتم تنفيذها بوساطة دراجة نارية انفجرت في طريق موكبه.