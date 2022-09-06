الكرملين يُثني على رفض بايدن تصنيف روسيا راعية للإرهاب

أثنى الكرملين الثلاثاء، على رفض الرئيس الأميركي جو بايدن إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للارهاب، معتبرا ذلك "موقفا إيجابيا".

وكان بايدن بايدن أجاب بالنفي على سؤال صحفي في البيت الأبيض الاثنين، حول ما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي "إن طرح السؤال في حد ذاته أمر شنيع. وبالطبع، من الجيد أن الرئيس الأميركي أجاب بهذه الطريقة".

وأضاف بيسكوف أن مجرد طرح مثل هذا السؤال هو أمر يصعب على العقل فهمه.

جاء ذلك فيما تواصل أوكرانيا وبعض المشرعين الأميركيين ضغوطهم على ادارة بايدن من اجل تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب".

وسبق ان حذرت روسيا من أنه في حال أقدمت واشنطن على هذه الخطوة، فسوف يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

كما رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التنصيف، في يونيو/حزيران من هذا العام، في حين اعتمده برلمان لاتفيا في أغسطس/آب الماضي، ودعا الحلفاء الغربيين إلى فرض عقوبات أكثر شمولاً على موسكو.