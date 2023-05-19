الكشف عن جماعة القربان الغامضة في العراق والقبض على اتباعها

القت السلطات العراقية القبض على اعضاء في جماعة القربان الغامضة التي اثارت صدمة في البلاد بسبب عبادتها الامام علي بن ابي طالب وانتحار اتباعها جماعيا عبر القرعة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك الجمعة، ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لها تمكنت من القبض على اربعة من اعضاء جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

واوضح البيان ان القبض على هؤلاء جاء استنادا الى معلومات دقيقة، وضمن الجهود الرامية الى "متابعة الحركات والجماعات المنحرفة".

وقال بيان وزارة الداخلية انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء واحيلوا الى الجهات المختصة.

جماعة القربان .. انتحار جماعي بالقرعة

وكانت حالة من الصدمة قد سادت في قضاء سوق الشيوخ خلال الاسابيع الماضية بعد ظهور الجماعة، والتي كانت المعلومات المتوفرة حولها قليلة وغامضة.

إلا أن هذه الخطوة من قبل وكالة الاستخبارات قد تساهم في كشف المزيد من التفاصيل حول جماعة القربان وانشطتها.

بيان وزارة الداخلية العراقية حول القبض على جماعة القربان

وكل ما يعرف حتى الان عن الجماعة التي باتت تعرف باسم "جماعة القربان"، هي ان افرادها يجرون من حين لاخر قرعة يقوم من يقع عليه الاختيار فيها بالانتحار "قربانا" للامام علي ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

هناك حالة من حالات التعمية على الناس في هذا الموضوع !

جماعة القربان هي بالاساس قامت على عقيدة مفادها

نحن قربان حتى يعود الامام علي عليه السلام للحياة مرة اخرى

وهذا ماتتجنب جميع وكالات الانباء المحلية والقنوات التلفزيونية العراقية

الاشارة اليه لا من قريب او بعيد ! — بغداد الان (@Lh9Ka) May 19, 2023

وقالت مصادر ان افراد الجماعة بداوا يظهرون في الحسينيات وخلال الزيارات وهم يهتفون "علي الله. الله علي"، مؤلهين بذلك الامام علي خلافا للمذهب الشيعي الجعفري.

تصاعد حالات الانتحار في الناصرية

واقدم ثلاثة على الاقل من افراد هذه الجماعة على الانتحار داخل أحد المواكب الحسينية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، كان اخرهم رجل شنق نفسه بحبل بحسب شهود.

وشهدت الناصرية انتحار 24 شخصا منذ مطلع العام، فيما تم تسجيل عشرات محاولات الانتحار التي لم يكتب لها النجاح في المدينة.

حكومة الاطار التنسيقي أعتقلت عدد من جماعة القربان من سوق الشيوخ "بجهد أستخباري" ولبستهم البدلات الحمراء،



همه يريدون ينتحرون تلبسوهم أحمر ليش ! — AHMED | أحمد (@Iraq__Eye) May 19, 2023





ونقلت موقع "شفق نيوز" عن علي الناشئ مدير منظمة التواصل والإخاء الاجتماعية تاكيده ان حالات ومحاولات الانتحار باتت تسجل ارقاما كبيرة جدا في الناصرية مقارنة بالاعوام السابقة.

واشار الناشئ الى انه سبق ان تم تسجيل حالات انتحار باعتبارها حوادث جنائية، وخصوصا في صفوف النساء.