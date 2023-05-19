الكشف عن جماعة القربان الغامضة في العراق والقبض على اتباعها

القت السلطات العراقية القبض على اعضاء في جماعة القربان الغامضة التي اثارت صدمة في البلاد بسبب عبادتها الامام علي بن ابي طالب وانتحار اتباعها جماعيا عبر القرعة.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك الجمعة، ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لها تمكنت من القبض على اربعة من اعضاء جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
واوضح البيان ان القبض على هؤلاء جاء استنادا الى معلومات دقيقة، وضمن الجهود الرامية الى "متابعة الحركات والجماعات المنحرفة".
وقال بيان وزارة الداخلية انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء واحيلوا الى الجهات المختصة.
جماعة القربان .. انتحار جماعي بالقرعة
وكانت حالة من الصدمة قد سادت في قضاء سوق الشيوخ خلال الاسابيع الماضية بعد ظهور الجماعة، والتي كانت المعلومات المتوفرة حولها قليلة وغامضة.
إلا أن هذه الخطوة من قبل وكالة الاستخبارات قد تساهم في كشف المزيد من التفاصيل حول جماعة القربان وانشطتها.
وكل ما يعرف حتى الان عن الجماعة التي باتت تعرف باسم "جماعة القربان"، هي ان افرادها يجرون من حين لاخر قرعة يقوم من يقع عليه الاختيار فيها بالانتحار "قربانا" للامام علي ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالت مصادر ان افراد الجماعة بداوا يظهرون في الحسينيات وخلال الزيارات وهم يهتفون "علي الله. الله علي"، مؤلهين بذلك الامام علي خلافا للمذهب الشيعي الجعفري.
تصاعد حالات الانتحار في الناصرية
واقدم ثلاثة على الاقل من افراد هذه الجماعة على الانتحار داخل أحد المواكب الحسينية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، كان اخرهم رجل شنق نفسه بحبل بحسب شهود.
وشهدت الناصرية انتحار 24 شخصا منذ مطلع العام، فيما تم تسجيل عشرات محاولات الانتحار التي لم يكتب لها النجاح في المدينة.
ونقلت موقع "شفق نيوز" عن علي الناشئ مدير منظمة التواصل والإخاء الاجتماعية تاكيده ان حالات ومحاولات الانتحار باتت تسجل ارقاما كبيرة جدا في الناصرية مقارنة بالاعوام السابقة.
واشار الناشئ الى انه سبق ان تم تسجيل حالات انتحار باعتبارها حوادث جنائية، وخصوصا في صفوف النساء.