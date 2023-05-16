ما سر جماعة “القربان” التي تنتحر بالقرعة في ذي قار؟

تسود حالة من الصدمة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوبي العراق بعد ظهور جماعة غامضة تعبد الامام علي بن ابي طالب وتنادي بالوهيته، ويمارس افرادها الانتحار الجماعي عبر القرعة.

وكل ما يعرف حتى الان عن الجماعة التي باتت تعرف باسم "جماعة القربان"، هي ان افرادها يجرون من حين لاخر قرعة يقوم من يقع عليه الاختيار فيها بالانتحار "قربانا" للامام علي، بحسب ما نقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر محلي.

وقال المصدر للموقع ان افراد هذه الجماعة يعبدون الامام علي رضي الله عنهم، ويظهرون في الحسينيات وخلال الزيارات وهم يطلقون هتاف "علي الله. الله علي".

ويعتبر تأليه الامام علي امرا مرفوضا في المذهب الشيعي عموما.

وحتى الان، اقدم ثلاثة من افراد هذه الجماعة على الانتحار داخل أحد المواكب الحسينية المتواجدة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، كان اخرهم رجل شنق نفسه بحبل.

ولم تعلق السلطات بعد على الانباء حول حالات الانتحار تلك، وكذلك على المجموعة التي لا يزال يلفها الغموض.

🛑 مجموعة في محافظة ذي قار تسمي نفسها ( جماعة القربان ) حيث أنها تهتف خلال الزيارات ( علي الله ، الله علي ) وايضاً تقوم بالانتحار وفق قرعة تجري بينهم ومن تقع عليه القرعة ينتحر ..#العراق pic.twitter.com/eDJH89FDfx — the truth الحقيقة (@absolute9right) May 16, 2023

وتشير بيانات غير رسمية الى ان 24 شخصا اقدموا على الانتحار في الناصرية منذ مطلع العام، فيما تم تسجيل عشرات محاولات الانتحار في المدينة، والتي لم يكتب لها النجاح.

ونقلت موقع "شفق نيوز" عن علي الناشئ مدير منظمة التواصل والإخاء الاجتماعية تاكيده ان حالات ومحاولات الانتحار باتت تسجل ارقاما كبيرة جدا في الناصرية مقارنة بالاعوام السابقة.

واشار الناشئ الى انه سبق ان تم تسجيل حالات انتحار باعتبارها حوادث جنائية، وخصوصا في صفوف النساء.