الكشف عن خسائر القصف الاسرائيلي على سورية

تضاربت الانباء بشأن خسائر سورية جراء العدوان الذي شنته اسرائيل في وقت مبكر من يوم الخميس ، وفيما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان وجود ضحايا قالت دمشق ان الخسائر اقتصرت على الماديات ووجود جرحى

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن القصف الإسرائيلي في سوريا أوقع عددا من القتلى وان العدوان استهدفت عناصر تابعة لإيران في هذا القصف، كما تم استهداف بطارية للدفاع الجوي السوري واشار الى انه لم لم تعرف هوية الضحايا بعد.

وقالت مصادر اعلامية سورية أن الهجوم الإسرائيلي جرى بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق.

وأعلنت القوات العسكرية السورية إصابةَ اثنين من عسكرييها، ووقوع أضرار مادية خلال استهدف محيطَ العاصمة دمشق، وأشار عبد الرحمن إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا لم تكن مكثفة مثل المرات السابقة، حيث استهدفت إسرائيل سوريا منذ بداية العام بـ7 غارات جوية من بينهم 5 غارات خلال هذا الشهر فقط.