الكشف عن معالم اضخم مشروع بين مصر والسعودية

كشفت مصادر اعلامية مصرية بالصور عن المعالم الاولية لاضخم مشروع مشترك بين مصر والسعودية سيعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما حيث تم اجراء تجارب التشغيل الاولية التي اثبتت نجاحها

وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فان الامر يتعلق بـ مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر تبادل 3 آلاف ميغاوات في مشروع يعد الأضخم بين البلدين.

وقالت المصادر الاعلامية المصرية ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامبت بتجارب التشغيل على جميع الأبراج والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1300 برج، والتأكد من نجاحها بنسبة 100% تمهيدا لتركيبها وهو ما شجعها على البدء في صب القواعد الخرسانية الخاصة بأبراج نقل الكهرباء لتبادل 3 آلاف ميغاوات بين مصر والسعودية

وعلى الجانب السعودي فان المملكة ستشرع في تركيب أبراج النقل خلال يونيو المقبل، وقد بدأت في وضع الاسس والقواعد الخرسانية اللازمة لذلك بأول محطة محولات بمدينة بدر مشيرا إلى أن طول خط الربط على أرض مصر يبلغ 300 كيلومترا بينما يصل إلى ألف كيلو بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تشغيل المرحلة الاولى في اكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميغاوات، وستدخل باقي القدرات تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميغاوات للتبادل مع الجانب السعودي، موضحا ان تكلفة المشروع تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصري.