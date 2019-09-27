الكنيسة الأنجليكانية بجنوب إفريقيا تقرر مقاطعة إسرائيل

شدّد قرار الكنيسة على وجود حالة تشابه بين نظام التمييز العنصري “الأبارتهايد”، والاحتلال في فلسطين، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي “أسوأ من نظام التمييز العنصري”.

قررت الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا الخميس، مقاطعة إسرائيل حتى ينتهي احتلالها لفلسطين.

وجاء قرار الكنيسة، على إثر التصويت بالإجماع داخل مجلسها على قرار مقاطعة إسرائيل، ودعم حركة المقاطعة “بي دي أس” التي تتبنى مبادرة، مقاطعة إسرائيل من أجل فلسطين، وتكافح من أجل إنهاء الاحتلال في فلسطين.

ويجتمع ممثلو الكنيسة الأنجليكانية مرة واحدة كل 3 أعوام، ويتم الاجتماع في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وعلى هامش الاجتماع الأخير، اُتخذ قرار مقاطعة إسرائيل حتى ينتهي احتلالها لفلسطين.

وفي محضر القرار الصادر عن الاجتماع الذي جمع ممثلين من نامبيا وليسوتو وسوازيلاند وموزمبيق، تم الإشارة إلى أن الحالة في الأراضي المُقدسة “تلفت انتباه الكنيسة المسيحية، انطلاقاً من كونه المكان الذي وُلد ونمى وصُلب فيه عيسى المسيح”.

وأكّد القرار على أن اليهودية والصهيونية، مُصطلحان يختلفان عن بعضهما، مُديناً بشدة لظاهرتي الإسلاموفوبيا ومعادة السامية.

وشدّد القرار على وجود حالة تشابه بين نظام التمييز العنصري “الأبارتهايد”، والاحتلال في فلسطين، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي “أسوأ من نظام التمييز العنصري”.

وتقود حركة المقاطعة “بي دي أس” حملات مقاطعة اقتصادية وسياسية وثقافية وأكاديمية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويمثل المسيحيون الأكثرية في جنوب إفريقيا، بينما يُعد المسلمون هناك أقلية.

