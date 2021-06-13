الكنيست تمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة وتنهي حقبة نتنياهو

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

صوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم الأحد لينهي بذلك رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة التي استمرت 12 عاما متتالية.

وسوف يتولى نفتالي بينيت القومي المنتمي لأقصى اليمين رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وقال بايدن في بيان “باسم الشعب الأمريكي، أهنىء رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يئير لبيد وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة”، مؤكدا أنه “يتطلع إلى العمل” مع بينيت “لتعزيز كل جوانب العلاقة الطويلة والوثيقة بين بلدينا”.

وتتألف حكومة بينت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو “القائمة الموحدة”، برئاسة منصور عباس.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت، ويائير لابيد (الذي شَكَّلَ الحكومة)، رئيس حزب “هناك مستقبل” (وسط).

وبينيت هو يميني متشدد لا يخفي عداءه للفلسطينيين، وهو مؤيد للاستيطان، ويدعو إلى ضم إسرائيل لنحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويعارض إقامة دولة فلسطينية، وأيّد جميع الحروب على قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.

ويعد بينيت أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يرتدي “الكيبا”، وهي طاقية صغيرة يعتمرها اليهود المتدينون.

وتطوي “حكومة التغيير” 12 عاما متواصلة من حكم بنيامين نتنياهو (71 عاما)، زعيم حزب “الليكود” (يمين)، تربع خلالها من دون منازع على رأس السلطة.

ولم يحصل أول حزب عربي يشارك في حكومة إسرائيلية على أي حقائب وزارية.

لكن بموجب اتفاق ائتلافي وقعه الخميس مع لابيد، سيحصل الحزب على مناصب، هي: نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء، ونائب لرئيس الكنيست، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون المجتمع العربي، حسب هيئة “البث” (رسمية).

كما تم الاتفاق على تقسيم لجنة الداخلية في الكنيست إلى لجنتين، سيتولى إحداهما نائب عن “القائمة الموحدة”، فيما يتولى نائب آخر عن “القائمة الموحدة” لجنة لشؤون الأمن الداخلي.

