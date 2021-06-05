الكنيست يبدأ النظر في المصادقة على حكومة لابيد-بينيت

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين أن الكنيست سيبدأ النظر في المصادقة على حكومة يائير لابيد ونفتالي بينيت يوم الاثنين المقبل، ليتم التصويت عليها في 14 يونيو على الأرجح.

وقال رئيس الكنيست في بيان له اليوم الجمعة إنه سيحيل تشكيلة الحكومة إلى الكنيست يوم الاثنين وسيحدد موعدا للمناقشات وللتصوت عليها وقفا للقانون.

وحسب القوانين الإسرائيلية، يتعين إجراء التصويت على المصادقة على حكومة جديدة في غضون 7 أيام من تقديمها للكنيست.

ويتمتع الائتلاف الحكومي الجديد، الذي من المتوقع أن يطيح برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، والذي يضم 8 أحزاب مختلفة، بتأييد 61 عضوا من أصل الـ120 في الكنيست، ما يوحي بأنه هش وقد يفشل في الحصول على مصادقة النواب إذا قرر أي نائب من أحزاب الائتلاف التصويت ضده.

لكن التقارير الإعلامية الإسرائيلية تشير إلى أن "حكومة التغيير" ستحصل على العدد الضروري من الأصوات على الأرجح، وخاصة بعد اجتماع زعيم حزب "يمينا" بينيت مع أعضاء كتلته.

وكانت هناك شكوك بشأن بعض النواب في صفوف "يمينا" الذي لم يعجبهم التحالف مع اليساريين والقائمة العربية الموحدة، وخاصة النائب نير أورباخ، لكنه من المتوقع أن يؤيد الحكومة أو يستقيل من الكنيست لتحل محله شيرلي بينتو، العضو في "يمينا" المؤيدة لـ "حكومة التغيير"، حسب التقارير الإعلامية الأخيرة.

ونظم أنصار حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، مظاهرات أمام منازل بعض أعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف الجديد، وخاصة اليمينيين منهم، في محاولة للضغط عليهم حتى يصوتوا ضد الحكومة، ولكن جرت هناك مظاهرات أخرى مؤيدة لـ"حكومة التغيير".