الكونغرس يستدعي الابن البكر لترامب للتحقيق معه

تريد لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في آذار/مارس ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وفي سياق منفصل، صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لصالح مثول وزير العدل وليام بار أمامها بتهمة ازدراء الكونجرس.

وجاءت نتيجة التصويت 24 16-صوتا لصالح مثول بار أمام اللجنة على خلفية عدم تقديمه التقرير غير المنقح الذي أعده المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في عام 2016 إلى جانب الأدلة المتضمنة فيه، إلى الكونجرس.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر: “لم يرُقْ لنا أن نفعل هذا، لكن لم يكن أمامنا خيار”، مشيرا إلى أن بار “رفض التعاون” من أجل حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقل طلب استدعاء وزير العدل الآن إلى مجلس النواب ليصوت عليه كامل الأعضاء، ولم يتضح متى سيحدث هذا.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، توقيف أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي من الحدود مع المكسيك خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أوقفتهم السلطات خلال أبريل الفائت، بلغ 109 آلاف و144 شخصا.

وأضافت أن عدد المهاجرين غير النظاميين خلال الفترة المذكورة ارتفع بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

وكشفت أن عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد سنويا يتجاوز مليون شخص.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس حرس الحدود الأمريكي كارلا بروفوست، في كلمة له أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، عن قلقه من فقدان بلاده السيطرة على الحدود مع المكسيك.

وأضاف أن صرف المزيد من الموارد للحد من أزمة الحدود لن يحل المشكلة حتى اليوم.

ويستمر تدفق المهاجرين غير النظاميين من بلدان أمريكا الوسطى، مثل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، باتجاه الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، هربا من العنف والفقر في بلدانهم.

ويتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتقادات بسبب سياسته المناهضة للهجرة، حيث أنه يدافع عن فكرة إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات.