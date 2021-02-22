الكونغو.. مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح

قتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر هجوم مسلح استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، اليوم الإثنين أن

الهجوم أسفر عن مقتل السفير وأحد أفراد الشرطة العسكرية الذي كان يرافقه.

فيما كشف موقع Actualite الإخباري المحلي أن الهجوم استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحادث وقع قرب مدينة غوما بمقاطعة نورد كيفو. وذكر المصدر نفسه أن القافلة وقعت في كمين منصوب من قبل مجهولين كانوا يخططون لخطف رهائن.

وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك لفرانس برس أن شخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين.

وفي وقت سابق، لقي 11 شخصا مصرعهم في هجمات شنها متمردون على مواقع عسكرية في ثاني أكبر المدن بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشفت حصيلة رسمية أن 6 متمردين قتلوا في هجومين لمسلحين استهدفا موقعين عسكريين في مدينة "لوبومباشي"، ثاني أكبر مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية.

يشار إلى أن ولوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفّذها مسلّحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.