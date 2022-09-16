الكويتي المعتدي على سيدة: زوجتي توظفت دون علمي

كشفت الشرطة الكويتية ان حادثة الاعتداء لرجل على سيدة في الطريق العام بطلها رجل وزوجته وقد القي القبض عليه وتبين وجود خلافات بينهما وقد اقتيد الرجل الى مركز الامن لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة

وقال الرجل المعتدي خلال التحقيقات انه تفاجا ان زوجته توظفت دون علمه، واكد أنه حذرها بعدم رغبته وعدم سماحه لها بالتوظيف لكنها قامت بذلك عنوة على حد قوله، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بأنها ذهبت للعمل بالإضافة لوجود خلافات سابقة بينهما

وتاول نشطاء مقطع مصور لرجل يضرب امرأة في الشارع العام غضبًا واسعًا في الكويت، والمقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل أمس، كان أظهر رجلًا يعترض بسيارته مركبة امرأة قبل أن ينهال على زجاجها بالتحطيم مستخدمًا ما بدا أنه قضيب معدني.

وحين فرت من السيارة، تبعها وسدد إليها اللكمات، وعندما سقطت أرضًا أخذ يركلها على وجهها بكل وحشية.

فيما حاول بعض المارة التدخل، لكنه هددهم مطالبًا إياهم بعدم التدخل، ليعود إلى سيارته ويغادر المكان.