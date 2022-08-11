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الكويت.. استخدام السواطير على خلفية مشكلة داخل مقهى (فيديو)

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 10:06
مشاجرة بين شبان داخل أحد مقاهي الكويت
مشاجرة بين شبان داخل أحد مقاهي الكويت

انتشر فيديو على مواقع التواصل االجتماعي، يظهر مجموعة من الشبان وهم يحملون بأيديهم السواطير، على خلفية إشكال داخل أحد مقاهي الكويت.

وفي فيديو نشره حساب "المجلس" تظهر مجموعة من الشبان وهم يدخلون إلى المقهى ومن ثم يبدأ تلاسن وتدافع بين عدد من الشبان، فيما يقوم شابان اثنان برفع آلة حادة (ساطور).

وادعى أحد المغردين بأن من دخلوا إلى المقهى هم "مجموعة من الشباب السوريين وتترواح أعمارهم بين 18 و26 عاما ومعهم سواطير على شكل سيوف وكان هجومهم بسبب سخيف".

 

كلمات دالة:مقهىالكويتسواطير

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