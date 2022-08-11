الكويت.. استخدام السواطير على خلفية مشكلة داخل مقهى (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل االجتماعي، يظهر مجموعة من الشبان وهم يحملون بأيديهم السواطير، على خلفية إشكال داخل أحد مقاهي الكويت.

وفي فيديو نشره حساب "المجلس" تظهر مجموعة من الشبان وهم يدخلون إلى المقهى ومن ثم يبدأ تلاسن وتدافع بين عدد من الشبان، فيما يقوم شابان اثنان برفع آلة حادة (ساطور).

فيديو / مشاجرة تم استخدام السواطير فيها وجارِ ضبط جميع الأطراف من قبل وزارة الداخلية. pic.twitter.com/2uTP5MnKW9 — المجلس (@Almajlliss) August 11, 2022

وادعى أحد المغردين بأن من دخلوا إلى المقهى هم "مجموعة من الشباب السوريين وتترواح أعمارهم بين 18 و26 عاما ومعهم سواطير على شكل سيوف وكان هجومهم بسبب سخيف".