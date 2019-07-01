الكويت: الافراج عن نائب سابق اساء للسعودية

اثار الافراج عن نائب كويتي سابق حفيظة الرياض سيما وانه اوقف بسبب اهانته القيادة السعودية

وأفرجت السلطات الكويتية عن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة بكفالة مالية وذلك بعد يومين من اعتقاله

وغرد الدويلة على حسابه في تويتر: "من فضل الله ورحمته أفرجت النيابة العامة عني وكان جهاز أمن الدولة قد أحالني للنيابة بسبب ألم بالغ أصاب الأخوة في السعودية من تغريدة قلت فيها أهربي يا شاكيرا أشكر كل الأخوة في بقاع العالم الذين تألموا لحادثة توقيفي 48 ساعة كنت فيها معززا مكرما مع أبنائي ضباط وأفراد أمن الدولة".

من فضل الله و رحمته افرجت النيابه العامه عني و كان جهاز امن الدوله قد احالني للنيابه بسبب الم بالغ اصاب الاخوة في السعوديه من تغريدة قلت فيها اهربي يا شاكيرا اشكر كل الاخوة في بقاع العالم الذين تألموا لحادثة توقيفي ٤٨ ساعه كنت فيها معزز مكرم مع ابنائي ضباط و افراد امن الدوله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣٠ يونيو ٢٠١٩



وبعد انتشار خبر الإفراج عن ناصر الدويلة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ناصر_الدويلة الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة انقسمت بين مؤيد ومعارض للإفراج عنه.

كل الأحرار معك والله يحفظك من كيد الأشرار الفجار — Nidal Libya (@Nidalworld) ١ يوليو ٢٠١٩

كانت السلطات الكويتية قد اعتقلت عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، بتهمة الإساءة للسعودية، بعد تغريدة، اعتُبرت تحريضا للحوثيين على القتل في أبها، خاصة أنها تزامنت مع وجود حفل للفنانة شاكيرا.‏

توالى ورود الورود و الكيك والحلويات لمنزلي من المحبين و الاصدقاء بمشاعر فياضه انستي كل ما حملته من الم في فترة احتجازي فشكرا لجميع الاحباب و الاصحاب الذين لم اعرف كثير منهم فقد جاء الناس من مختلف مناطق الكويت يحدوهم الحب الصادق والايمان بمنهجي شكرا للجميع و عاجز عن التعبير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١ يوليو ٢٠١٩

وأوضح الدويلة حينها أنه ليس صاحب التغريدة، ولكنه رد على تغريدة "القحطاني" بالقول "انحاشي يا شاكيرا".

وقال الدويلة: "التغريدة أصلها لحساب القحطاني، وهي مزحة .. يقول للحوثي: ما أوصيك، ووضع إحداثيات عشوائية ادعى أنها لحفل للراقصة شاكيرا في أبها، وقد علقتُ على التغريدة وقلت: انحاشي يا شاكيرا، وهو مجاراة مني للنكتة وتنبيه للوضع المتأزم على الحد الجنوبي الذي لا يلائمه حفلات الرقص".