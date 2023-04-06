الكويت تبعد 9 آلاف وافد

البوابه - قامت السلطات الأمنية في الكويت بإبعاد 9 آلاف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم من بينهم قرابة 4000 امرأة، منذ بداية العام الحالي 2023 .

وتصدرت الجالية الهندية المرتبة الأولى في أعداد المبعدين، تلتها الجالية الفلبينية أما المرتبة الثالثة فجاءت الجالية السيلانية، فيما كان المصريون في المرتبة الرابعة.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية فيمكن السبب الرئيس في الإبعاد تورط المبعدين في قضايا جنائية وجنح، حيث أُبعد غالبيتهم إداريا وذلك للمصلحة العامة، فيما أبعد البعض بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم تقضي بإبعادهم عن الكويت.

وزارة الداخلية: إبعاد 9 آلاف وافد في الكويت خلال 3 أشهر.

• أبرز أسباب إبعادهم هي التورط في قضايا جنائية.

• 4000 امرأة بين المبعدين والجالية الهندية احتلت المرتبة الأولى. pic.twitter.com/peP9FHnWWV — المجلس (@Almajlliss) April 5, 2023

ويقبع نحو 700 رجل وامرأة حاليا في سجن الإبعاد، حيث يتم ترتيب ترحيلهم إلى أوطانهم خلال الأيام 10 المقبلة، وفقا لصحيفة القبس، نقلا عن مصادر أمنية.

وأكدت المصادر ترحيل 9 آلاف وافد إلى بلدانهم خلال 3 أشهر، بمعدل 3 آلاف وافد كل شهر الأمر الذي يدل على سرعة وتيرة الإبعاد عن الكويت التي أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه خلال السنوات السابقة.