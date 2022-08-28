الكويت تحدد 29 أيلول موعدا للانتخابات البرلمانية

حددت الكويت يوم 29 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) وذلك بعد أسابيع من حل المجلس السابق، وذلك بحسب مرسوم أميري نشرته الجريدة الرسمية الأحد.

ودعا المرسوم الذي اوردت نصه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وحدد الخميس 29 (أيلول) سبتمبر المقبل موعداً للاقتراع".

وقال مركز التواصل الحكومي عبر حسابه في توتير أن "إدارة شؤون الانتخابات ستستقبل الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة بدءا من غد الاثنين لمدة 10 أيام".

وكان ولي العهد الكويتي اصدر في 2 أغسطس/آب الجاري، مرسوما بحل مجلس الأمة الذي يتألف من 50 عضواً بهدف "تصحيح المشهد السياسي".

وعاشت الحكومة الكويتية السابقة التي ترأسها صباح الخالد الحمد، والبرلمان أشهر أزمة سياسية، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية.

وتلا ذلك استقالة الحكومة في 5 أبريل/ نيسان الماضي عشية استجواب ضدها قبل أن يصدر مرسوم جديد بتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد النواف، وتؤدي اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي، مطلع أغسطس/آب الماضي.