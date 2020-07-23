الكويت تخفض ساعات حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

فرضت الحكومة الكويتية الحظر الجزئي في 22 مارس/ آذار الماضي، ثم أصبح شاملا في 10 مايو/ أيار الماضي، وعاد جزئيا في 31 من الشهر ذاته، في إطار تدابيرها لمواجهة انتشار الوباء.

قررت الكويت الخميس، تخفيض ساعات حظر التجوال الجزئي المفروض ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، في تغريدة عبر تويتر، إن مجلس الوزراء قرر تخفيض حظر التجوال الجزئي إلى 6 ساعات بدلا من 9 حاليا.

وأوضح المزرم أن تطبيق القرار يبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتفرض السلطات حاليا حظر تجوال جزئيا من الساعة 20.00 إلى 05.00 بالتوقيت المحلي، فيما سيتم تطبيق الحظر بموجب القرار الأخير من الساعة 21.00 حتى 03.00.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المزرم، عبر تويتر، أن الحكومة قررت الانتقال إلى مرحلة ثالثة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتتضمن المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للعودة إلى الحياة الطبيعية بالكويت، إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية، وفي مقدمتها صالات الطعام بالمطاعم للجلوس، وعودة سيارات الأجرة للعمل براكب واحد فقط، مع التزام ضوابط الوقاية.

وفرضت الحكومة الحظر الجزئي في 22 مارس/ آذار الماضي، ثم أصبح شاملا في 10 مايو/ أيار الماضي، وعاد جزئيا في 31 من الشهر ذاته، في إطار تدابيرها لمواجهة انتشار الوباء.

وحتى الخميس، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 61 ألفا و872، منها 421 وفاة، و52 ألفا و247 حالة تعاف.

