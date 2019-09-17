الكويت تدعو جيشها إلى الاستعداد

تأتي هذه الدعوة بعد يومين على إعلان الكويت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، غداة رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح دعا القوات المسلحة إلى "ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضاف الوزير أن الكويت تقف إلى جانب السعودية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية أرامكو يوم السبت.

يأتي ذلك بعد يومين على إعلان الكويت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، غداة رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، بحسب إعلام محلي.

وايضا يأتي بعد تعرض السعودية السبت لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشددا خلال جلسة لمجلس الوزراء على قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".

ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.

