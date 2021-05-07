الكويت تدين بشدة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات

أدانت وزارة الخارجية الكويتية بشدة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وما تمارسه من عمليات تهجير وإخلال في القدس الشرقية ولا سيما في الشيخ جراح.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة نشرته على صفحتها الرسمية، خطورة بناء المستوطنات والاستمرار فيها لمخالفتها لمبادئ القانون الدولي ونسفها للجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حل نهائي للصراع في الشرق الأوسط إضافة إلى تهديدها للاستقرار في المنطقة.

ورحبت الوزارة بالبيان الصادر عن مجموعة الدول الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا) والذي دعت فيه إسرائيل إلى تعليق قرارها بالمضي قدما في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ووقف عمليات الإخلال والتهجير في القدس الشرقية ولا سيما في الشيخ جراح..

وشددت الوزارة على ضرورة مضاعفة جهد المجتمع الدولي لحمل إسرائيل على وقف مثل هذه القرارات الأحادية وتهيئة الأجواء لاستئناف مباحثات السلام وصولا إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين..

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية 15 فلسطينيا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بعد مواجهات بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، جراء اعتداء مستوطنين على فلسطينيين، كانوا يحتجون على قرارات محاكم إسرائيلية تقضي بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بالحي.

ويشهد حي الشيخ جراح، منذ أكثر من أسبوع، مواجهات شبه ليلية، بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها في العام 1956.

وتزعم جمعيات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الاثنين القادم.

وحتى اللحظة، تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.