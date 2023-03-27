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الكويت ترحل الفي استاذ عربي واجنبي وتستثني الجنسية الفلسطينية

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 01:35
وزير التربية والتعليم العالي في الكويت انها ستنهي عمل عدد من المعلمين الوافدين بعد نهاية العام الدراسي الحالي
وزير التربية والتعليم العالي في الكويت انها ستنهي عمل عدد من المعلمين الوافدين بعد نهاية العام الدراسي الحالي

افادت وزارة التربية الكويتية انها استغنت عن أكثر من 2000 معلم وافد ورئيس قسم في 14 تخصصا، ضمن خطتها إحلال مواطنين بدلا منهم، وقد لوحظ خلو قائمة الجنسيات من الجنسية الفلسطينية 

وقالت الوزارة الكويتية انها المرحلون والذين تم الاستغناء عن خدماتهم ينتمون الى : سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وإرتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.

وكانت معلومات اعلنت عن توقيع عقود بين مندوبي وزارة التربية الكويتية ومعلمين فلسطينيين وهو ما دأبت عليها الامارة الخليجية منذ عشرات السنين حيث يشيد مسؤوليها بمستوى طلابهم الدارسون في صوف المعلمين الفلسطينيين 

وتقول وزير التربية والتعليم العالي في الكويت انها ستنهي عمل عدد من المعلمين الوافدين بعد نهاية العام الدراسي الحالي، لفسح المجال لتكويت بعض التخصصات التزاما بخطة الحكومة.


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