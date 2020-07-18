الكويت تستعين بولي العهد لممارسة بعض صلاحيات الامير المريض

قالت وسائل الاعلام الكويتية ان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد فوض ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بممارسة بعض الاختصاصات في الحكم في ظل انباء عن انتكاصة صحية لامير البلاد

وأعلنت السلطات الكويتية، أن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى ظھر السبت لإجراء فحوصات طبیة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي الشیخ علي جراح الصباح قوله إن أمير البلاد قد دخل المستشفى ظھر الیوم لإجراء بعض الفحوصات الطبیة، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

والخميس، عاد نجل الأمير وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى البلاد، من الولايات المتحدة، حيث كان يجري فحوصات طبية.

وكان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم أعلن الخميس الماضي عن إجراء الأمير فحوصاته الطبية الروتينية هذا الأسبوع.

وأضاف الغانم في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أقول لأهل الكويت الطيبين الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه (الأمير) اطمئنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".