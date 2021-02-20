الكويت تمدد منع دخول غير المواطنين حتى إشعار آخر

كان مجلس الوزراء الكويتي قرر في 4 فبراير/ شباط الجاري منع دخول غير المواطنين إلى البلاد، مدة أسبوعين ابتداء من 7 في الشهر ذاته.

أعلنت الكويت، السبت، تمديد قرار منع دخول الركاب من غير مواطنيها إليها حتى إشعار آخر ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة الطيران المدني في بيان "بناءً على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين حتى إشعار آخر".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في 4 فبراير/ شباط الجاري منع دخول غير المواطنين إلى البلاد، مدة أسبوعين ابتداء من 7 في الشهر ذاته.

وجاء قرار المجلس في ظل الوضع الصحي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

حتى السبت، سجلت الكويت 183 ألفا و328 إصابة بكورونا، منها ألف و39 وفاة، و171 ألفا و260 تعاف.

وأضاف البيان أن "دخول الركاب الكويتيين مستمر شرط خضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي".

ومساء الجمعة، أعلنت إدارة الطيران المدني، إجراءات جديدة ستطبق في مطار الكويت الدولي اعتبارا من السبت بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار كورونا.

ومن الإجراءات الجديدة إلزام القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة (عددها 68) بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة.

وحتى السبت، سجلت الكويت 183 ألفا و328 إصابة بكورونا، منها ألف و39 وفاة، و171 ألفا و260 تعاف.

المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة