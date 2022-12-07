الكويت تمنع دخول العمالة المصرية "حتى إشعار آخر"

قررت الكويت الاربعاء، وقف اصدار اذونات للعمالة المصرية "حتى إشعار اخر"، وذلك في خطوة تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليقها اتفاقية ربط "القوى العاملة" مع مصر.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر في هيئة القوى العاملة الكويتية قولها ان القرار جاء في ضوء توجيهات اصدرها وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في ايلول/سبتمبر الماضي، وقضت بتعليق الاتفاقية، ووقف إصدار جميع التأشيرات للعمالة المصرية.

واوضحت المصادر ان تلك التوجيهات تبعها "قرار جديد للهيئة..بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر".

وعزت مصادر الصحيفة القرار الى "مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، اضافة الى "العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر .. وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة".

وعادت المصادر واكدت انه "لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر"، مشييرة الى ان الهدف من هذه الخطوة هو "منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد".

من جانبها، قالت وزارة القوى العاملة المصرية انها لم تتبلغ رسميا بالقرار الكويتي الجديد، وانها ستتواصل مع وزارة الخارجية الخميس لاستيضاح الامر بشأنه.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسؤول قوله ان الوزارة "لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقا"، مضيفا انه "لن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية".

وتابع المصدر ان وزارة القوى العاملة "ستتواصل غدا (الخميس) مع الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه".

وتشير ارقام غير رسمية الى وحود اكثر من 770 مصري يعملون حاليا في الكويت، وتبلغ تحويلاتهم حوالي 4.4 مليار دولار سنويا.