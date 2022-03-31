الكويت.. حريق ضخم يلتهم اكثر من 20 محلا في سوق المباركية (فيديو)

قالت وسائل اعلام كويتية ان فرق الاطفاء تكافح للسيطرة على حريق ضخم اندلع الخميس، في سوق المباركية الشهير في العاصمة، واتى على اكثر من عشرين محلا.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية ان ثمانية فرق اطفاء تضم اكثر من 50 عنصرا يتعاملون مع الحريق الذي اندلع في سوق السلاح بالمباركية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إطفائي قوله إن الحريق انتشر بسرعة كبيرة بسبب طبيعة الموقع والمواد المحترقة، لافتاً إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات حتى الآن.

وحذر المصدر من خطورة الانهيارات المتوقع حدوثها على رجال الإطفاء وعلى المتواجدين في موقع حريق المحلات التجارية في سوق السلاح بمنطقة المباركية بسبب طبيعة الموقع.

وقال إن النيران طالت أكثر من 20 محلاً تجارياً، لافتاً إلى أن وجود سوائل سريعة الاشتعال ومحولات كهربائية تصعب من مهام رجال الإطفاء، وتساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة، مؤكداً أن هذا النوع من المواد يتم التعامل معه باستخدام الرغوة وليس المياه.

وتداولت الحسابات الإخبارية مقاطع فيديو من عدة جهات، أظهرت حجم النيران الضخمة المندلعة في السوق وسط تجمهر العديد من المارة، ومرتادي السوق، وأصحاب المحال.

ويقع سوق المباركية في منطقة القبلة، ويتميز بتصميمه الذي يشبه الأسواق القديمة، وهو من المعالم التراثية لدولة الكويت.

كما يزخر بأنواع وفيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات الشعبية والتمور والعسل ومحلات العطارة والملبوسات الرجالية والنسائية.

إضافة إلى مجموعة من محلات الإكسسوارات والسلع التراثية والتحف والخزفيات والتذكارات وكلها بأسعار مناسبة.

ويوجد به سوق لبيع وشراء المصوغات الذهبية والمجوهرات، إلى جانب العديد من المقاهي الشعبية والاستراحات والمطاعم التي صُممت على طراز القديم، وتقدم مأكولات ومشروبات شعبية.