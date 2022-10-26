الكويت.. خادمة تضع مسحوق تنظيف في دواء رضيعة لتقتلها

اعلنت النيابة العامة الكويتية الأربعاء، توقيف عاملة منزل من جنسية آسيوية على ذمة التحقيق، بعد ورود بلاغ من مخدوميها حول قيامها بوضع مسحوق تنظيف في دواء طفلتهم الرضيعة بغرض قتلها.

وقالت النيابة في بيان عبر صفحتها الرسمية في تويتر، انها تلقت بلاغا من "مخفر شرطة العدان (في محافظة مبارك الكبير شمالي البلاد) يفيد قيام عاملة منزلية من الجنسية الآسيوية بوضع مسحوق تنظيف في الأدوية الخاصة بطفلة مخدوميها التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر".

واضاف البيان ان النيابة باشرت اثر ذلك "اجراءات التحقيق بسؤال والدي الطفلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. كما أمرت بإرسال الطفلة إلى إدارة الطب الشرعي ومركز حماية الطفل".

وتابع انه تم استجواب العاملة "عن تهمة الشروع في القتل" قبل ان يصدر قرار بحجزها الى حين استكمال اجراءات التحقيق.