الكويت.. سيول تحاصر المواطنين وتجرف السيارات (فيديو)

انقذت فرق الطوارىء الكويتية، 106 أشخاص، علقوا في الطرق والمنازل، جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت بسيول وتجمعات للمياه، في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكدت فرق الطوارىء أنها تلقت أكثر من مئة بلاغ حتى ظهر اليوم الأحد، معظمها في محافظتي حولي والفروانية.

كما تسببت السيول بإلحاق أضرار مادية في الممتلكات، وانجراف بعض السيارات.

بعض عمليات الانقاذ التي قامت بها فرق قوة الإطفاء العام في أماكن متفرقة pic.twitter.com/Ad42zlrgIr — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) January 2, 2022

و دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين، إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.

وطالب البيان الذي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، مناشدة إياهم عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ "112" أو عمليات الدفاع المدني "1804000" لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

كما طالبت مرتادي البحر ضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل "1880888" عند مواجهتهم أي حالة طارئة.

وأعنلت الوزارة إغلاق بعض الطرق الرئيسية في البلاد، بسبب موجة أمطار شديدة، وما نتج عنها من تجمعات للمياه أعاقت حركة السير في تلك الطرق، حتى تتمكن الجهات المختصة من إزالتها.