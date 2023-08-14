الكويت: قبيلة مطير تصدر بيانا يتسبب بجدل كبير

أصدرت قبيلة مطير في الكويت بيانًا يتعلق بإلغاء الحفلات، وقد أثار هذا البيان جدلاً كبيرًا. وأفاد البيان بأنه سيتم إلغاء الحفلات التي لا تحمل ضرورة وجدانية.

أكدت القبيلة في بيانها أنه تقرر إلغاء حفلات الملكة والاستقبال، والتركيز فقط على إقامة حفلات الزواج وعرض الهدايا للعروسين في يوم الزفاف نفسه.

كما تضمن البيان أيضًا إلغاء حفلات الملجة ومنع حفلات التخرج من الثانوية العامة، وتوقف تقديم الورود والكيك في المناسبات المختلفة نظرًا لعدم وجود فائدة حقيقية في ذلك. وتم التأكيد على ضرورة تقديم المهر بطرق تتفق مع تعاليم الإسلام.

أشارت القبيلة إلى أن هذه القرارات تأتي استنادًا إلى الالتزام بالقيم والتقاليد الإسلامية، وأن هذه العادات أصبحت عبءًا على العائلات. وحظي البيان بترحيب واستحسان واسع من قبل الجمهور، مع دعوات للآخرين بالاقتداء بهذا التوجه الحكيم.

