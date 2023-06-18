الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجديدة

قالت وكالة الانباء الكويتية مساء الاحد، ان مرسوما صدر بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي تضم 15 وزيراً من ضمنهم سيدة واحدة.

وكان مرسوم اميري صدر في 13 حزيران/يونيو بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد أسبوع على مرسوم قضى بقبول استقالة الحكومة.

نص مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح https://t.co/dAmQZHFRmA#كونا #الكويت pic.twitter.com/yP7tNCTnZL — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 18, 2023

تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة

ونص مرسوم تشكيل الحكومة على تعيين كل من:

- طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

- أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

- عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

- سعد حمد البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

- فهد علي الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.

- عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

- أحمد عبد الوهاب العوضي وزيراً للصحة.

- أماني سليمان بوقماز وزيراً للأشغال العامة.

- حمد عبدالوهاب العدواني وزيراً للتعليم.

- سالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

- محمد عثمان العيبان وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب.

- مناف عبد العزيز الهاجري وزيراً للمالية.

- جاسم محمد الأستاد وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- فالح عبد الله الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون الإسكان.

- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.