الكويت والامارات وقطر تسجل وفيات جديدة بكورونا

سجلت الكويت والإمارات وقطر الثلاثاء، وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان، تسجيل 6 وفيات و887 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 28 ألفا و649؛ بينها 226 وفاة، و14 ألفا و281 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة 3 وفيات و596 إصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفا و788، بينها 269 وفاة، و18 ألفا و726 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 576 إصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و799، بينها 59 وفاة، وألفان و812 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل 3 وفيات، وألف و826 إصابة بكورونا، فيما تعافى ألفان و599 مريضا من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 60 ألفا و259؛ بينها 43 وفاة، و36 ألفا و36 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تشخيص 9 إصابات بكورونا، بعد إجراء ألفان و68 فحصا للكشف عن الفيروس.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى ألف و242، بينها 27 وفاة، و719 حالة تعاف.

