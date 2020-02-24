الكويت والبحرين تعلنان تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت البحرين والكويت، الإثنين، تسجيل إصابات بفيروس كورونا، لمسافرين قادمين من إيران.

وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليوم، إنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لمواطن بحريني قادم من إيران، مضيفة أنه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه “وتم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس، وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض”.

وأكدت الوزارة أنها قامت باتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.

وأهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بالفيروس أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة وتجنب الاختلاط بالآخرين.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من إيران أسفرت عن الكشف عن إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن “الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وحالتهما الصحية طبيعية حتى الآن ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض”.

وأضافت أن “الحالة الثالثة من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض”.

وأكدت أن “وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية”.

وأضافت أن “وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن الفيروس” (د ب أ)