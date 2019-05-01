اللواء احمد حسني مديرا للمخابرات العامة الاردنية خلفا للجندي

افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) بان الإرادة الملكية صدرت بتعيين اللواء أحمد حسني مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة اعتبارا من يوم الاربعاء، وذلك بعد قبول استقالة المدير السابق اللواء عدنان عصام الجندي، والذي جرى ترفيعه الى رتبة فريق.

وبحسب الوكالة فقد "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء أحمد حسني مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة اعتبارا من تاريخ 1-5-2019".

واضافت انه "كانت الإرادة الملكية السامية صدرت بترفيع عطوفة العميد أحمد حسني من ملاك دائرة المخابرات العامة إلى رتبة لواء، اعتبارا من تاريخ 1-5-2019".

وتابعت الوكالة "كما صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع عطوفة اللواء عدنان عصام الجندي، مدير عام دائرة المخابرات العامة إلى رتبة فريق اعتبارا من تاريخ 1-5-2019".

وقالت انه "صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة عطوفة الفريق عدنان عصام الجندي، مدير عام دائرة المخابرات العامة اعتبارا من تاريخ 1-5-2019".

