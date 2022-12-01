اللواء سلامي: الحرس الثوري سيضحي بنفسه من أجل إيران

توعد قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أعداء البلاد، مؤكدا أن الحرس الثوري لن يسمح لأحد باستهداف أمن واستقار الشعب.

وقال اللواء سلامي: "الحرس الثوري سيضحي بنفسه من أجل الشعب والنظام والبلد.. وسنعمل على القضاء على آمال العدو ومخططاته، والسعي للحفاظ على إنجازات الشهداء".

وأضاف: "سنبقى مع الشعب وهذا النظام والوطن حتى نهاية حياتنا ويدا بيد مع الشباب المخدوع".

وأوضح في كلمة له: : "سنبقى مع الشعب وهذا النظام والوطن حتى نهاية حياتنا ويدا بيد مع الشباب المخدوع".

يشار إلى أن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، قد حذر في تغريدة على "تويتر"، من محاولات الأعداء للسيطرة على عقول الشباب، وقال: "الهيمنة على العقول أكثر قيمة بكثير من الهيمنة على الدول".

وأكد خامنئي، ضرورة حماية العقول من الأعداء، معتبرا أن العدو إذا تمكن من السيطرة على العقول، فإن الأمة ستسلم بلدها بكل سرور إلى العدو.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حذر من خطورة سيطرة الأعداء على العقول في الدول الأخرى.

وكتب عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "يسعى العدو للسيطرة على العقول، إذ أن الهيمنة على العقول أكثر قيمة بكثير من الهيمنة على الدول". وأردف: "إذا استولوا على عقول أمة، فإن تلك الأمة ستسلم بلدها بكل سرور إلى العدو، لهذا السبب يجب حماية العقول".

وكشف خامنئي، يوم السبت الماضي، النقاب عن مخطط أمريكي في غرب آسيا لاسقاط 6 دول، تشكل العمق الاستراتيجي لإيران، بهدف إضعافها.

والدول الست التي تحدث عنها خامنئي في تصريحاته، هي: وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، مبينا أن الأمريكان كانوا قد كشفوا خطتهم بخصوص ذلك عام 2006.

وتشهد إيران منذ سبتمبر الماضي، أسوأ احتجاجات منذ عام 2019، عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما)، التي تم احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".