المؤبد لستة بحرينيين دينوا في تفجير استهدف الشرطة

ارشيف

أصدرت محكمة بحرينية الخميس حكما بالسجن المؤبد بحق ستة أشخاص دينوا بافتعال أعمال شغب بهدف استدراج عناصر من الشرطة بعدما زرعوا عبوة ناسفة، بحسب مصدر قضائي.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المحكومين الستة وجميعهم من الشيعة، دينوا بافتعال اعمال شغب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وهدفت اعمال الشغب إلى استدراج قوات الامن إلى قرية الدراز القريبة من المنامة، حيث تم تفجير عبوة ناسفة قرب سيارة دورية ما ادى إلى إصابة شرطيين اثنين بجروح، بحسب المصدر.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتصدر المحاكم البحرينية احكاما قاسية بحق المعارضين، وخصوصا سحب الجنسية.

وفي 15 أيار/مايو، أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن بحق 115 بحرينيا تراوح مددها بين ثلاث سنوات والمؤبد وبإسقاط الجنسية عنهم خلال محاكمة جماعية في قضية "تشكيل جماعة ارهابية" تشمل أيضا الحرس الثوري الايراني، كما اعلن النائب العام في المملكة.

وتتهم البحرين ايران بتدريب العناصر المعارضة لها، وهو اتهام تنفيه طهران.

وكثيرا ما اتهمت منظمات حقوق الانسان المملكة الخليجية بقمع كافة اشكال المعارضة.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

وتفرض قيود مشددة جدا على الصحافة الاجنبية في المملكة الاستراتيجية حيث يتمركز الاسطول الخامس الاميركي فضلا عن قاعدة عسكرية بريطانية.