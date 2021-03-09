المالكي من مأرب: تعرف على "سليماني اليمن" لدى الحوثيين

اعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، ان التحالف العربي ماض في دعم الشرعية اليمنية في مواجهة التمرد والانقلاب والتبعية للغير، فيما تحدثت تقارير عن علاقة الهجمات الحوثية على السعودية بايران .

المالكي في مأرب

واكد العميد الركن تركي المالكي أن مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى أن الأخيرة لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.، وذكر بان عاصفة الحزم انطلقت لحماية الشعب اليمني، والحفاظ على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، مشيراً إلى استمرار التحالف بتقديم الدعم بكل أنواعه سواء أكان من الجانب الإنساني، أو السياسي، أو العسكري وذلك بطلب من القوات الأمامية في الجيش اليمني المرابطة هناك.

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي من مأرب: مستمرون بدعم الجيش اليمني في معركة مأرب#العربية pic.twitter.com/rGWVipiPvS — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 9, 2021

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية

وكان الجيش اليمني انتزع مواقع في مأرب وإحراز انتصارات في تعز، مكبداً الحوثيين خسائر فادحة في الأفراد والمعدات وقالت تقارير ان قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، حررت مواقع جديدة في جبهات القتال شمال غرب محافظة مأرب، وألحق بميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة. واشارت الى أن المعارك أسفرت أيضاً عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

عملية نوعية في اليمن

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان أعلن الأحد الماضي، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن. وأوضح أنها تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى، ومؤكداً أن العملية النوعية التي أطلقها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الدعم الايراني لهجمات الحوثي

ووسط اتهامات عربية ودولية بوقوف النظام الايراني ودعمه للهجمات على السعودية فان تقارير اعلامية اكدت ان المدعو حسن إيرلو، الذي أرسلته طهران نهاية العام الماضي إلى اليمن، تحت مسمى "سفير" في صنعاء، هو العقل المدبر للهجمات الجوية الحوثية على السعودية.

ووفق قناة الحرة الاميركية ونقلا عن خبراء عسكريون، أكدوا أن إيرلو الذي كان ضابط دفاع جوي في الحرس الثوري الجمهوري، يقوم بنفسه بالتخطيط والإشراف على الهجمات الصاروخية الحوثية باتجاه السعودية.

دبلوماسي برتبة ضابط

إيرلو أصبح سفيرا في صنعاء نهاية 2020

حسن إيرلو، (62 عاما)، برز اسمه مع بدء الحرب في اليمن في 2015، حيث كان يتم تداول اسمه في وزارة الخارجية الإيرانية، على اعتبار أنه أشبه بحلقة الوصل ما بين طهران وجماعة الحوثيين.

عائلة من الحرس الثوري

وينتمي لعائلة كان معظم أفرادها في الحرس الثوري، حيث كان ضمن صفوف معسكر حمزة 21، وشقيقه حسين قائدا لكتيبة التدمير التابعة لفرقة المهدي، وشقيقه الآخر من عناصر الفرقة العاشرة في كتيبة سيد الشهداء، وفق الموقع الإلكتروني لمنظمة مجاهدي خلق.

في نهاية 2020 عينت طهران إيرلو سفيرا لها في صنعاء، حيث رشحت معلومات بأن حزب الله اللبناني قام بتسهيل تهريبه ليصل إلى صنعاء.

ضمن قائمة المصنفين بالارهاب

ويقول الخبير العسكري اليمني، ياسر صالح، والمقيم في القاهرة، إنه لا يمكن الحديث عن إيرلو بعيدا عن عبد الرضا شهلايي، والذي يعتبر أحد القادة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجمهوري، والذي يعتبر ضمن قائمة المصنفين إرهابيين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية حسب ما نقل عنه موقع الحرة الاميركي

وأشار إلى أن إيرلو الذي كان ضابط دفاع جوي وهو المهندس الأساسي للضربات الجوية للحوثيين وهو "خبير أسلحة مضادة للطائرات"، كان قد أصيب في الحرب الإيرانية العراقية.

علاقته بالحرس الثوري الإيراني

حسن إريلو

تدرج إيرلو في الحرس الثوري الإيراني، ويعتبر من الضباط الأساسيين في فيلق القدس الذي كان يقوده قاسم سليماني.

وخلال عمله في الحرس الجمهوري قام بتدريب عناصر من حزب الله اللبناني في إيران، وحتى عناصر ميليشيات عراقية موالية لطهران، وشارك في دعم العديد من العمليات في شبه الجزيرة العربية وخاصة اليمن، وفق بيان سابق لوزارة الخزانة الأميركية.

دعم إيرلو جهود فيلق القدس في توفير الدعم بالأسلحة والتدريب والإرشاد للحوثيين، حيث كان يقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع سليماني، بحسب موقع متخصص بمكافحة الإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة نهاية العام الماضي عقوبات على إيرلو، الذي تم تعيينه كدبلوماسي في صنعاء، لدوره في تنسيق التعاون بين الحرس الجمهوري والحوثيين، وهو يعمل لتحقيق مصالح طهران بشكل مباشر أو غير مباشرة في اليمن وزعزعة استقرار المنطقة.

وتنص العقوبات على حظر وتجميد أي ممتلكات أو أصول أو تعاملات مع إيرلو، لكل من يتواجد في الولايات المتحدة، وحظر تقديم الدعم المادي أو العيني له بأي طريقة كانت.

قاسمي جديد في اليمن

ويشير خبراء عسكريون إلى أن إريلو يريد نسخ نموذج قاسم سليماني في الخليج، ولكنه يركز حاليا على التخطيط لما ستفعله جماعة الحوثيين أكان على صعيد النزاع الداخلي مع الحكومة المعترف بها أو على صعيد الجبهات الخارجية باستهداف السعودية.

وزارة الخزانة الأميركية قالت بنهاية العام الماضي، إن حسن إيرلو الذي يقدم نفسه على أنه سفير إيران في اليمن في حسابه على تويتر، "هو مسؤول في فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت أن "الدعم الإيراني للحوثيين الذي يشكل فيلق القدس في الحرس الثوري رأس الحربة فيه يستمر في الدفع إلى عدم الاستقرار في اليمن الذي يشهد أخطر أزمة إنسانية في العالم".

وكان السفير الإيراني السابق قد غادر صنعاء في سبتمبر 2015. وإيران هي الدولة الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الحوثيين.