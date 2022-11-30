المانيا ترسل زوجات وصديقات اللاعبين الى قطر لرفع معنوياتهم

استنجدت الحكومة الالمانية بزوجات وصديقات وخليلات اللاعبين الذين يمثلون منتخب بلادهم في مونديال قطر 2022 لرفع معنويات اللاعبين وشد ازرهم قبل مباراة مصيرية للمنتخب الالماني مع كوستاريكا يوم الخميس .

ويمتلك المنتخب الالماني نقطة واحدة من مباراتين، بعد هزيمته في مباراته الافتتاحية امام اليابان بهدفين لواحد، وتعادلة امام اسبانيا بهدف لمثلة، وياتي الاستنجاد قبيل الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2022، وتحتاج الماكينات الألمانية إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها إلى الدور الـ16 من المسابقة العالمية في ظل التخوف من تكرار سيناريو مونديال روسيا 2018 عندما غادر الفريق الالماني الدور الاول للمرة الاولى في تاريخه

ونقلت مواقع اعلامية عربية عن صحيفة بيلد الألمانية أنه تم السماح لزوجات وصديقات لاعبي منتخب ألمانيا البقاء لمدة يومين في معسكر “المانشافت”

واشارت الى ان العديد من الفتيات توجهن بالفعل الى الدوحه وحددت صوفيا ويبر صديقة كاي هافرتز، وخطيبة الحارس كيفن تراب، إيزابيل جولارت، وكريستينا زوجة ماتياس جينتر