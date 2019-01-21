المانيا تمنع شركة طيران ايرانية من الهبوط على اراضيها

ألمانيا تعتزم منع شركة طيران إيرانية من الهبوط في مطاراتها

ذكرت وسائل إعلام ألمانية الاثنين أنّ ألمانيا تعتزم منع شركة "ماهان اير" الإيرانية من الهبوط في مطاراتها، في تصعيد للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهام طهران باستهداف معارضين على أراضٍ أوروبية .

وقالت صحيفة سودويتش تسايتونغ اليومية إنّ "مكتب الطيران الفدرالي سيعلق هذا الاسبوع رخصة تشغيل شرطة ماهان اير الإيرانية".

من جانبه، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين للصحيفة أنّ الوزارة "لا تفصح عن عمليات صنع القرار السياسي الداخلي".

وتشغل ماهان اير، وهي ثاني أكبر شركة طيران في إيران، أربع رحلات بين طهران ومدينتي دوسلدورف وميونيخ الألمانيتين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضين للنظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.

وتشمل العقوبات تجميد اموال وأصول أخرى لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها دون أن تستهدف أي شركات، وفق ما أفاد مسؤولون.

وادرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة "ماهان اير" على لائحة العقوبات في العام 2011، بعد ان اتهمتها واشنطن بتقديم دعم مادي وتقني لفيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني.

وهدّدت الوزارة الأميركية بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تقدم خدمات للشركة الإيرانية او تسمح لها بالهبوط في مطاراتها.

وتتعرض كبرى الشركات الألمانية لضغوط كبيرة من السفير الأميركي ريتشارد غرينيل المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لفرض عقوبات على إيران.

وأعلنت شركات ديوتشه بان ودويتشه تيلكيوم ودايملر بينز ومجموعة سيمنز العملاقة أنها ستوقف انشطتها في الجمهورية الإسلامية.

والثلاثاء، اعتقلت السلطات الالمانية ألمانياً من أصل أفغاني للاشتباه بأنه كان يتجسس لحساب إيران أثناء عمله كمستشار ثقافي ولغوي للجيش الألماني.