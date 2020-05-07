المبعوث الأمريكي لأفغانستان يبدأ من الدوحة جولة للقاء مسؤولي طالبان

توجه المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في مستهل جولة خارجية تقوده لإسلام آباد، ونيودلهي، للقاء مسؤولي حركة طالبان.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ووفق البيان غادر خليل زاد الولايات المتحدة، الأربعاء، متوجهًا إلى الدوحة أولى محطات جولته؛ للقاء مسؤولي طالبان وحثهم على الالتزام “التام” بالاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة وخفض العنف “فورا”.

وخليل زاد، كبير المفاوضين الأمريكيين في الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه في 29 فبراير/شباط الماضي بين واشنطن والمتمردين بعد حرب دامت أكثر من 18 عاما.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنّ خليل زاد “سيلتقي ممثّلي طالبان لحضّهم على الالتزام التامّ بالاتفاق الموقّع بين الولايات المتحدة وطالبان” في الدوحة.

وأوضحت الخارجية أن خليل زاد سيحض خلال جولته على “الخفض الفوري للعنف، وتسريع الجدول الزمني لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية والتعاون بين كافة الأطراف لمواجهة جائحة كوفيد-19 في أفغانستان”.

وفتح الاتفاق المجال أمام انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من أفغانستان سيمتد حتى تموز/يوليو 2021.

وفي حين بدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان لم تلتزم بقية الأطراف بالاتفاق، إذ أوفقت طالبان هجماتها ضد الجيش الأمريكي لكنها ضاعفت عملياتها ضد القوات الأفغانية.

كما أن المفاوضات المباشرة بين المتمردين والحكومة الأفغانية التي كان يجب أن تبدأ في 10 مارس/آذار وفق الاتفاق، لم تبدأ بعد. (الأناضول)