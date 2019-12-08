المبعوث الأممي: حفتر يقترب من إحكام القبضة على طرابلس

صرح المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة بأن المشير خليفة حفتر قائد ”الجيش الوطني الليبي” يقترب من إحكام القبضة على طرابلس وربما تحقيق انتصار كبير، وذلك بفضل الدعم الروسي له.

وأعرب في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، نشرتها اليوم الأحد، عن “القلق البالغ”.

وأضاف سلامة: “منذ انضم الروس لقوات حفتر اكتسبت العملية ضد طرابلس قوة. وخلال الأيام العشرة الماضية انتقلت الحرب إلى المناطق الحضرية بالعاصمة. ولا أستبعد مأزقا جديدا أو تقدما ساحقا”.

وحذر من أنه “إذا ما استمر الأمر على هذا المنوال، فإنه سيكون هناك المزيد من الضحايا والنازحين والمعاناة في صفوف المدنيين”.

وأعرب وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، في مقابلة أخرى مع صحيفة “لا ريبوبليكا”، عن ذات المخاوف.

وقال: “بالطبع، مع تدخل روسيا، ربما يتمكن حفتر من دخول طرابلس. ومع تزايد الانخراط الروسي من خلال تزويد الجنرال بالطائرات المسيرة والمرتزقة، فإن احتمال سقوط العاصمة قائم”.

وتواجد سلامة وسيالة في روما يوم السبت للمشاركة في أعمال منتدى المتوسط لعام 2019.

وتحول الصراع في ليبيا بين الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، وبين الحكومة المدعومة من حفتر ومقرها طبرق بشرق البلاد، إلى حرب بالوكالة بين قوى خارجية. وتحدث سلامة عن دعم روسي “بالمرتزقة” لحفتر ودعم تركي بالسلاح لطرابلس.

وتقوم ألمانيا بالإعداد لمؤتمر حول ليبيا في برلين يهدف إلى الجمع بين القوى الإقليمية المنخرطة في الصراع أملا في تسهيل التوصل لوقف لإطلاق النار.