المبعوث الاممي: اسرائيل تضيق حركة الفلسطينيين

اكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الجمعة، امام مجلس الامن الدولي إن إسرائيل فرضت "قيودا على حركة الفلسطينيين"، فيما حملت السلطة الوطنية الفلسطينية حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية تفجير الاوضاع في المنطقة والتي اسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء

واكد المبعوث الاممي الى الشرق الاوسط أن السلطة الفلسطينية تحتاج لدعم اقتصادي ملح لمواجهة التحديات التي تواجهها

فلسطين تحمل اسرائيل مسؤولية تفجير الاوضاع

من جهته اشار مندوب فلسطين في مجلس الأمن الدولي، رياض منصور، الى ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني على العيش مجددا مطالب القيادة الفلسطينية بضرورة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

في الاثناء قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة : “إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير الأوضاع من خلال استمراره بسياسة القتل لأبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منتسبي أجهزته الأمنية، والتي كان آخرها استشهاد المواطنين عماد أبو رشيد ورمزي سامي زَبَارَة، اللذين ارتقيا جنوب نابلس”.