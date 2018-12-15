المتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر

أكّد المتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر السبت أنه لم يتعمد الكذب مطلقا في اثناء عمله في إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لكنه اعترف بارتكابه أخطاء.

وأقر سبايسر خلال ندوة في "منتدى الدوحة" الدبلوماسي في العاصمة القطرية "لقد ارتكبت أخطاء، وددت احيانا أن يكون لدي معلومات أكثر أو أكون قد رددت على سؤال .. بشكل أكثر دقة".

وتدارك "لكنني لم أكذب عن عمد".

وشغل سبايسر منصب المتحدث السابق باسم البيت الأبيض من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2017، في الأشهر الأولى لولاية ترامب.

واختلف سبايسر ذو الشخصية المثيرة للجدل مع أفراد الطاقم الإعلامي لترامب حول حجم حفل تنصيب الرئيس الجديد، وقال إن أدولف هتلر لم يستخدم أسلحة كيميائية.

حتى ان زملاء له في البيت الابيض قالوا أنه استخدم "وقائع بديلة" خلال عمله.