المتطرفون يبدأون مسيرة الاعلام في القدس المحتلة

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة "الأعلام" الاستيطانية والاستفزازية متوجهة إلى البلدة القديمة وحائط البراق في القدس المحتلة بمشاركة الآلاف من المستوطنين وبرعاية الحكومة الاسرائيلية الجديدة وحماية شرطة الاحتلال التي استبقت الحدث بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين

طرد الفلسطينيين من القدس المحتلة

وأوقفت الشرطة عصر اليوم، عددًا من الحافلات التي خرجت من البلدات والمدن العربية متوجهة نحو القدس والأقصى، وعرقلت وصولها إلى المدينة.

وفرضت الشرطة إغلاقًا شاملًا حول البلدة القديمة في القدس المحتلة وأغلقت العديد من الشوارع كما أجبر أصحاب محال تجارية على إغلاق أبوابها وطردت واعتقلت العديد من الفلسطينيين المتواجدين في باب العامود.

ووافقت حكومة نفتالي بينيت الجديدة ووزير الأمن الداخلي فيها، النائب عومر بار-ليف على إجراء المسيرة بمسارها الاستفزازي الاعتيادي رغم التحذيرات من اشتعال المنطقة.

واعتدت قوات الاحتلال في وقت سابق، على الشبان المتواجدين في منطقة باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة واعتقلت ستة شبان على الأقل.

وقالت مواقع إسرائيلية، إن عدّة حرائق قد اشتعلت جنوبي البلاد بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة، وقالت سلطة الحرائق إن حريقين على الأقل في النقب الغربي اشتعلا على ما يبدو بفعل البالونات.