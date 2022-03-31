المتطرف بن غفير يقتحم "الأقصى".. والمستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عنصرية

قاد عضو الكنيست الاسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، مجموعة من المستوطنين، لاقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأدى المتطرف بن غفير والمستوطنين، طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية، تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.



واعتقلت شرطة الاحتلال سيدة من المسجد بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، كما احتجزت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص داخل ساحات المسجد الاقصى، وأفرجت عنه بعد انتهاء جولة بن غفير الاستفزازية.



كما احتجزت قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة داخل الأقصى وفي محيطه، شابا عند باب المغاربة من داخل المسجد الأقصى، وقامت بتفتيشه والتدقيق في هويته.