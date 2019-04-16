المجلس العسكري الانتقالي في السودان: قواتنا باقية في اليمن

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين، بقاء قوات البلاد في اليمن، ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية.

جاء ذلك في تصريح لمحمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس؛ بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية.

وقال دقلو إن المجلس متمسك بالتزامات البلاد تجاه التحالف، الداعم للحكومة الشرعية في اليمن ضد جماعة الحوثي. وأضاف: “ستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه”.‎

ومنذ 4 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي، من جهة؛ ومسلحي جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، من جهة أخرى.

والخميس، أعلنت قيادة الجيش السوداني عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تنديدا بالغلاء قبل أن تتحول إلى المطالبة بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عامًا.

(الأناضول)