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المجلس المركزي الفلسطيني يتعهد بمواصلة العمل لاحباط "صفقة القرن"

المجلس المركزي الفلسطيني يتعهد بمواصلة العمل لاحباط "صفقة القرن"
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